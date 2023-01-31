Трамп подал в суд на журналиста, опубликовавшего его скандальные высказывания о путине

Иск на 49 миллионов долларов подали адвокаты Трампа, но не за ложные обвинения журналиста, а за публикацию без согласия одиозного политика.

Дональд Трамп подал в суд на журналиста Боба Вудворда из-за опубликованных записей интервью, поскольку он не давал согласия на их включение в аудиокнигу.

Об этом сообщило издание The Hill.

При этом Трамп признает, что дал согласие на запись Вудвордом их разговоров в 2019 и 2020 годах для написания книги 2020 года «Ярость».

Однако Трамп утверждает, что соглашение не распространяется на включение этих аудиофайлов в «Ленты Трампа», сборник аудиокниг с записями, опубликованный в прошлом году.

Теперь Трамп требует возмещения убытков на сумму более 49 миллионов долларов.

«Это дело сосредоточено на систематической узурпации, манипулировании и использовании Вудвордом аудиозаписей президента Трампа, собранных в связи с серией интервью», — утверждает команда Трампа в документе.

«Постоянные согласованные усилия ответчиков по получению прибыли от защищенных аудиозаписей и распространяемых ими произведений, основанных на защищенных аудиозаписях, нанесли президенту Трампу существенный ущерб», — говорится в иске.

В октябре были опубликованы выдержки из этого аудиоинтервью:

На вопрос о ядерной программе Северной Кореи, что Трамп похвастался возможностями ядерного оружия США, и , как оказалось, раскрыл новую, строго засекреченную, систему вооружений.

На протяжении всех интервью Трамп ссылался на свои отношения с президентом путиным, обвиняя ФБР в расследовании против России за ее вмешательство в выборы.

«Мне нравится Путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я проводил кампанию за то, чтобы ладить с россией, Китаем и всеми остальными», — сказал Трамп в интервью в январе 2020 года.

«Ложиться с россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Тем более, что у них 1332 гребаных ядерных боеголовки».

Трамп также сказал Вудворду, что у него тем лучше отношения с лидерами, «чем жестче и злее они».

Ранее Курсор писал, что Трамп шокировал Вашингтон новым заявлением про путина.