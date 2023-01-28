Трамп рассказал, как использовал «одного из самых тупых людей в правительстве»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона «спятившим» и сказал, что использовал его для запугивания иностранных лидеров.

Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social.

Судя по всему, это стало ответом на недавнее интервью Болтона, в котором он назвал кампанию по переизбранию бывшего президента в 2024 году «ядом» для Республиканской партии.

«Я нахожу Джона Болтона одним их самых тупых людей в правительстве, но с гордостью сообщаю, что я хорошо его использовал. Спятивший разжигатель войны, красноликий «бойлер готовый взорваться» был одним из тех очень глупых голосов, затянувших нас в зыбучий песок Ближнего Востока. Семь триллионов долларов и миллионы смертей спустя – ничего! Хорошие новости в том, что я выиграл большой переговорный процесс с этим идиотом на моей стороне. Хотя я привел его в комнату с враждебно настроенными иностранными лидерами, они подумали, что я собираюсь развязать войну, и со всем соглашались!», – написал Трамп.

Трамп имел в виду стоимость войн на Ближнем Востоке и в прошлом называл 7 триллионов долларов. Однако сайт проверки фактов PolitiFact оценил это утверждение наполовину правдиво после того, как президент сделал его в апреле 2018 года. Цифра основана на исследованиях, которые прогнозируют стоимость финансовых обязательств в странах, включая Ирак и Афганистан, примерно через 30 лет после исследований.

Болтон, которого считают внешнеполитическим «ястребом», занимал различные должности в сфере национальной безопасности и стал советником Трампа по национальной безопасности в апреле 2018 года, но покинул этот пост в сентябре 2019 года.

С тех пор он стал громким публичным критиком Трампа. Болтон сказал, что, по его мнению, кампания экс-президента «идет под откос, и я думаю, что она продолжит идти под откос». Также он считает, Трамп представляет угрозу национальной безопасности.

«Я думаю, что республиканцы, особенно после выборов 8 ноября прошлого года, видят, что он отравляет билет. Он не может быть избран президентом. Если бы он был кандидатом от республиканцев, он обрекал бы наши шансы получить большинство в Сенате и Палате представителей. Я не думаю, что он будет кандидатом от республиканцев», – сказал он.

«Курсор» сообщал, что конгрессмен США, солгавший о еврейском происхождении, однажды хвалил Гитлера и шутил об убийстве евреев.