Трехсторонние переговоры во Львове: Турция стала на сторону Украины

Результатом переговоров президента Украины Зеленского с президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове в четверг стало подтверждение однозначной поддержки Украине.
Президент Эрдоган сказал: «Турция на стороне Украины».
Он четко выразил свою позицию: «Турция поддерживала Украину и продолжит это делать».
По его словам, Анкара обеспокоена ситуацией вокруг ядерной опасности на Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.
Эрдоган также убежден, что война россии* против Украины в конце концов закончится за столом переговоров.
Генсек ООН Гутерриш по завершению встречи во Львове заявил:
- В ситуации с Запорожской АЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности станции;
- ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев;
- Представитель Бразилии будет назначен главой миссии по установлению фактов в Еленовке;
- ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО в Еленовке;
- Продолжение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и россии критически важно для стабилизации рынков.
«Курсор» писал, что путин попросил Эрдогана договориться с Зеленским о переговорах — СМИ.
Также мы информировали о вмешательстве ООН из-за ядерной угрозы: о чем будут говорить Антониу Гутерриш с Эрдоганом и Зеленским.
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