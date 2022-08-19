Трехсторонние переговоры во Львове: Турция стала на сторону Украины

Турция подтвердила, что поддержит Украину. Генсек ООН и президент Турции крайне обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС и не хотели бы повторения Чернобыльской катастрофы.

Результатом переговоров президента Украины Зеленского с президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове в четверг стало подтверждение однозначной поддержки Украине.

Президент Эрдоган сказал: «Турция на стороне Украины».

Он четко выразил свою позицию: «Турция поддерживала Украину и продолжит это делать».

По его словам, Анкара обеспокоена ситуацией вокруг ядерной опасности на Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.

Эрдоган также убежден, что война россии* против Украины в конце концов закончится за столом переговоров.

Генсек ООН Гутерриш по завершению встречи во Львове заявил:

В ситуации с Запорожской АЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности станции;

ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев;

Представитель Бразилии будет назначен главой миссии по установлению фактов в Еленовке;

ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО в Еленовке;

Продолжение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и россии критически важно для стабилизации рынков.

«Курсор» писал, что путин попросил Эрдогана договориться с Зеленским о переговорах — СМИ.

Также мы информировали о вмешательстве ООН из-за ядерной угрозы: о чем будут говорить Антониу Гутерриш с Эрдоганом и Зеленским.

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