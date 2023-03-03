Трилогия «Властелин колец» получит продолжение — The Hollywood Reporter

Киностудия Warner Bros. и компания New Line Cinema заключили договор с Embracer Group, которая владеет правами на экранизацию произведений Джона Р.Р. Толкина, о создании новых полнометражных фильмов, основанных на книгах «Властелин колец» и «Хоббит».

Подробнее об этом информирует The Hollywood Reporter.

Новые проекты, которые будут выпущены в ближайшее время, будут полностью оригинальными и не будут повторять предыдущие работы новозеландского режиссера Питера Джексона. Даты начала съемок еще не определены, но представители киностудий заявили, что они с нетерпением ждут возможности продемонстрировать зрителям большую часть удивительной вселенной, созданной Толкином.

Руководители Warner Bros. Pictures, Майкл де Лука и Памела Абди сделали акцент на том, что в двух кинотрилогиях по Средиземью показала лишь малая часть того, что придумал автор Дж.Р.Р. Толкин. А потому в кинокомпании решили глубже погрузиться в этот уникальный мир и предложить зрителям невероятное путешествие.

Режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» пока также не озвучивает никакие детали, просто намекает на предстоящее сотрудничество с кинокомпанией. К слову, сериал «Властелин колец: Кольца власти», который вышел в мир в 2022 году, и созданный Дж. Д. Пейном и Патриком Маккеем для стримингового сервиса Amazon Prime Video, успешно провалился как среди поклонников-толкинистов, так и среди критиков. В частности, это может иметь отношение к тому, что Питер Джексон не принимал участие в создании картины, и в самой истории не ощущалась его рука.

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