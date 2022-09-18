«Трудно остановить»: в ВСУ рассказали, в чем состоит опасность иранских дронов Shahed-136″

Использование россией* иранских баражирующих боеприпасов «Shahed-136» создало новые опасности для ВСУ.
Об этом рассказал изданию The Wall Street Journal полковник Вооруженных Сил Украины Родион Кулагин, пишет Милитарный.
Офицер 92-й отдельной механизированной бригады сообщил, что иранские ударные беспилотники Shahed-136 применяются россиянами на Харьковщине для поражения украинских сил.
Иранские «Shahed-136» перекрашены россиянами и переименованы в «Герань-2».
В Харьковской области операторы иранских баражирующих боеприпасов пытаются поражать самоходные гаубицы, бронетранспортеры и транспортные средства украинских военных и имеют некоторый успех в этом.
По словам полковника Кулагина, перед широкомасштабным применением «Shahed-136», в прошлом месяце рф провела испытания, нанеся удар по позиции артиллеристов со 155-мм гаубицей М777.
По его словам, еще один иранский беспилотник вышел из строя.
«В других областях россияне имеют преимущество в артиллерии, и им этого достаточно. Здесь (на Харьковщине – ред.) они уже не имеют этого преимущества в артиллерии, и поэтому они начали использовать эти беспилотники», – рассказал полковник Кулагин.
Скотт Крино, основатель и исполнительный директор компании Red Six Solutions, занимающейся стратегическим консалтингом, сказал, что «присутствие Shahed-136 в войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева. Огромный размер поля боя в Украине усложняет защиту от них».
По его словам, у Ирана также есть системы защиты от препятствий, которые могут осложнить противодействие этим беспилотникам.
«Как только Shahed нацелится на цель, его будет трудно остановить», – рассказал он.
«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую»роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.