«Трудно остановить»: в ВСУ рассказали, в чем состоит опасность иранских дронов Shahed-136″

08:00, Сегодня
Мировые новости
война фото
Фото: МВД Украины

Полковник Вооруженных Сил Украины Родион Кулагин заявил, что иранские дроны «Shahed-136» стали весомой угрозой для украинских сил.

Использование россией* иранских баражирующих боеприпасов «Shahed-136» создало новые опасности для ВСУ. 

Об этом рассказал изданию The Wall Street Journal полковник Вооруженных Сил Украины Родион Кулагин, пишет Милитарный

Офицер 92-й отдельной механизированной бригады сообщил, что иранские ударные беспилотники Shahed-136 применяются россиянами на Харьковщине для поражения украинских сил.

Иранские «Shahed-136» перекрашены россиянами и переименованы в «Герань-2».

В Харьковской области операторы иранских баражирующих боеприпасов пытаются поражать самоходные гаубицы, бронетранспортеры и транспортные средства украинских военных и имеют некоторый успех в этом.

По словам полковника Кулагина, перед широкомасштабным применением «Shahed-136», в прошлом месяце рф провела испытания, нанеся удар по позиции артиллеристов со 155-мм гаубицей М777.

По его словам, еще один иранский беспилотник вышел из строя.

«В других областях россияне имеют преимущество в артиллерии, и им этого достаточно. Здесь (на Харьковщине – ред.) они уже не имеют этого преимущества в артиллерии, и поэтому они начали использовать эти беспилотники», – рассказал полковник Кулагин.

Скотт Крино, основатель и исполнительный директор компании Red Six Solutions, занимающейся стратегическим консалтингом, сказал, что «присутствие Shahed-136 в войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева. Огромный размер поля боя в Украине усложняет защиту от них».

По его словам, у Ирана также есть системы защиты от препятствий, которые могут осложнить противодействие этим беспилотникам.

«Как только Shahed нацелится на цель, его будет трудно остановить», – рассказал он.

«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую»роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.