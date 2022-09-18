«Трудно остановить»: в ВСУ рассказали, в чем состоит опасность иранских дронов Shahed-136″

Использование россией* иранских баражирующих боеприпасов «Shahed-136» создало новые опасности для ВСУ.

Об этом рассказал изданию The Wall Street Journal полковник Вооруженных Сил Украины Родион Кулагин, пишет Милитарный.

Офицер 92-й отдельной механизированной бригады сообщил, что иранские ударные беспилотники Shahed-136 применяются россиянами на Харьковщине для поражения украинских сил.



Иранские «Shahed-136» перекрашены россиянами и переименованы в «Герань-2».

В Харьковской области операторы иранских баражирующих боеприпасов пытаются поражать самоходные гаубицы, бронетранспортеры и транспортные средства украинских военных и имеют некоторый успех в этом.

По словам полковника Кулагина, перед широкомасштабным применением «Shahed-136», в прошлом месяце рф провела испытания, нанеся удар по позиции артиллеристов со 155-мм гаубицей М777.

Photos of the remains of an Iranian Shahed-136 loitering munition in Kupyansk. It appears Russia has named them the Geran-2.https://t.co/HbuyXInJlT pic.twitter.com/6zXPI3tSDI — Rob Lee (@RALee85) September 13, 2022

По его словам, еще один иранский беспилотник вышел из строя.

Another Shahed-136 suicide drone strike has been reported in Nikopol. These drones are possibly partially manufactured in Russia, which explains why the original Shahed drone in Kupyansk was labelled as Geran-2 pic.twitter.com/owyLfmweow — LogKa (@LogKa11) September 15, 2022

«В других областях россияне имеют преимущество в артиллерии, и им этого достаточно. Здесь (на Харьковщине – ред.) они уже не имеют этого преимущества в артиллерии, и поэтому они начали использовать эти беспилотники», – рассказал полковник Кулагин.

Скотт Крино, основатель и исполнительный директор компании Red Six Solutions, занимающейся стратегическим консалтингом, сказал, что «присутствие Shahed-136 в войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева. Огромный размер поля боя в Украине усложняет защиту от них».

По его словам, у Ирана также есть системы защиты от препятствий, которые могут осложнить противодействие этим беспилотникам.

«Как только Shahed нацелится на цель, его будет трудно остановить», – рассказал он.

«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую»роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.