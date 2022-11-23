Цукерберг намерен покинуть пост главы Meta – СМИ

По данным журналистов, своим решением Цукерберг хочет взять на себя ответственность за неудовлетворительные результаты проекта «Метавселенная».

Американский медиамагнат, основатель компании Meta и разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует подать в отставку в 2023 году.

Об этом сообщает портал The Leak.

«Наш инсайдерский источник, осведомленный с планами Meta, информирует нас о том, что Цукерберг собирается уйти в отставку в следующем году», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что решение об отставке никак не повлияет на «Метавселенную».

Тем не менее, по информации СМИ, своим решением об отставке Цукерберг хочет взять на себя ответственность за неудовлетворительные результаты проекта «Метавселенная», акции которого упали более чем на 70% по сравнению с пиковым значением.

«В течение всего года Цукерберг горел желанием продвигать «Метавселенную», несмотря на скептицизм и опасения акционеров. При этом бизнесмен утверждал, что рискованный проект в долгосрочной перспективе обязательно окупится», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, состояние главного исполнительного директора Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга сократилось на 71 миллиард долларов в 2022 году, что является самым высоким показателем в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Так, что личный капитал Цукерберга в размере 55,9 миллиарда долларов по данным на сентябрь 2022 года занимает 20-е место среди мировых миллиардеров, что является его самым низким показателем с 2014 года. Специалисты связывают это падение не только с рыночными факторами, но и с проектом «Метавселенная».

Также Курсор информировал о том, что компания Цукерберга анонсировала выход очков виртуальной реальности нового поколения. Теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности.