Цукерберг за 2022 год потерял 71 млрд долл.

Специалисты связывают это падение не только с рыночными факторами, но и с проектом «метавселенной».

Даже в тяжелый год почти для каждого американского технического гиганта состояние, потерянное главным исполнительным директором Meta Platforms Inc. Марком Цукербергом, выделяется. Оно сократилось на 71 миллиард долларов в 2022 году, что является самым высоким показателем в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что личный капитал Цекерберга в размере 55,9 миллиарда долларов сейчас занимает 20-е место среди мировых миллиардеров, что является его самым низким показателем с 2014 года.

Специалисты связывают это падение не только с рыночными факторами, но и с проектом «метавселенной».

«Если бы не стремление к виртуальной реальности, гигант социальных сетей «был бы больше похож на Alphabet», — сказал Мандип Сингх, технологический аналитик Bloomberg Intelligence.

По его словам, Meta могла бы обойти эту проблему, выделив некоторые из своих других бизнесов, таких как WhatsApp или Instagram.

Как сообщал Курсор, индийский магнат Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Адани, с состоянием $147 млрд опережает Безоса всего на несколько десятков миллионов долларов. В феврале Адани стал самым богатым человеком в Азии, в апреле его состояние превысило $100 млрд.

Глобальный рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет Илон Маск с состоянием в $264 млрд.

Как сообщал Курсор, 30 израильских миллиардеров попали в список Forbes 2022. Самым богатым израильтянином в списке Forbes 2022 года является Эяль Офер, председатель Ofer Global Holdings, который занимает 117-е место с состоянием в 15,4 миллиарда долларов. Его брат Идан Офер, контролирующий акционер Israel Corp. и Kenon Holdings, занимает 188-е место с состоянием в 10,5 млрд долларов.