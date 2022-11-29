Турист чудом выжил, упав с 40-метровой скалы на острове Бали

На острове Бали в Индонезии любовь к экстремальным селфи едва не довела одного из туристов до трагедии. Выполняя опасный трюк на краю пропасти, он упал с 40-метровой скалы и чудом остался живой, хоть и серьезно травмировал конечность.

Об этом сообщает 7news.

Инцидент произошел на краю обрыва Нуса-Пенид. Гид, который сопровождал мужчину, не только не остановил его, но еще и помогал снимать видеоролик. Турист пытался в экстремальном месте совершить сальто, но последний его прыжок оказался неудачным.

Спасатели были удивлены тем, что мужчина остался в живых, они долго не могли прийти ему на помощь, потому что сотрудникам морских экстренных служб мешало сильное волнение на море, а наземным — высокие скалы. Но когда спасателям удалось добраться до пострадавшего, они оказали ему первую помощь, остановив кровотечение, а затем на носилках госпитализировали с серьезными травмами ног в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что недавно в США спасли туриста, который упал с круизного лайнера в Мексиканском заливе. Пропажу мужчины заметили только на следующий день, но ему удалось 15 часов продержаться в открытом океане.

Еще мы писали, что ВВС Индии с помощью вертолета провели 12-часовую операцию, чтобы спасти 27-летнего израильтянина, страдающего горной болезнью.