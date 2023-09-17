Туристам рассказали, почему опасно вешать на дверь номера в отели табличку с просьбой провести уборку

Выяснилось, что она привлекает не только горничных.

Генеральный директор компании по домашней безопасности ADT Мишель Беннетт заявила, что постояльцам отелей не стоит размещать на дверной ручке номера таблички с просьбой провести уборку. Он пояснил, что такая табличка не только привлекает внимание горничных, но и подает сигнал ворам, что в номере никого нет.

Об этом пишет The Sun.

В качестве альтернативы Беннетт предлагает постояльцам отелей обращаться с просьбой об уборке к сотрудникам стойки регистрации отеля. Если нет желания спускаться в лобби, то можно просто позвонить из номера. Также в целях дополнительной безопасности можно побыть в своем гостиничном номере, пока там проводится уборка.

К тому же табличка не всегда гарантирует качественную уборку номера. Дело в том, что многие отели сейчас просят гостей не запрашивать ежедневную уборку, чтобы сократить расходы, а потому услуга оказывается только тогда, когда это действительно необходимо. А вот воры могут использовать табличку на двери отеля как инструмент для проникновения в номер и знак, что там никого нет.

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