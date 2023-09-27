В следующий раз они абсолютно точно будут более внимательными.

Две туристки рассказали, как они допустили очень дорогую ошибку на сумму 500 евро, когда они путешествовали на лодке во Франции.

Об этом сообщает Newsweek.

По их словам, они отдыхали на катере-ресторане, где можно было приобрести еду. Близнецы Кэссиди и Лия Армбрастер не планировали заказывать блюда, ибо у них были закуски, но вскоре решили заказать пиццу.

Однако в тот день этого блюда там не оказалось и им предложили пасту. Девушки согласились, подумав, что им приготовят макароны с обычной стоимостью, ничего при этом не уточнив.

Спустя час им принесли пасту стоимостью 500 евро, которая подавалась с омарами.

"Капитан был французом и спорил с катером-рестораном за то, что он взыскал с нас такую сумму. В конце концов, мой друг просто оплатил счет, чтобы избежать проблемы", – поделилась туристка.

Известно, что омары являются довольно дорогим блюдом, в том числе из-за ограниченности предложения – их вылавливают в дикой природе, а не выращивают. Также на стоимость влияет наценка за перевозку, ибо их нужно транспортировать живыми для сохранения свежести. Разумеется, дополнительно заведения формируют цену, учитывая приготовление, презентацию и обслуживание.

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