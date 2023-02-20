Турция готова возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО — СМИ

По словам главы турецкого МИД, приостановленные переговоры относительно заявок двух стран на членство в Альянсе будут продолжены в Брюсселе в ближайшее время.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Турцию призвал к скорейшему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, в то время как глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу анонсировал возобновление переговоров с двумя странами.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к НАТО в прошлом году после вторжения россии* в Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

«Финляндия и Швеция уже предприняли конкретные шаги для выполнения обязательств, которые они взяли на себя в рамках подписанного ими трехстороннего меморандума», — сказал Блинкен.

Подтвердив, что вопрос расширения НАТО не является вопросом двусторонних отношений с Турцией, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают вступление Швеции и Финляндии в Альянс «как можно скорее».

Впрочем, Чавушоглу заявил, что все стороны в Альянсе должны убедить Швецию, в частности, в необходимости принять больше мер для решения проблем Анкары, чтобы заручиться ее поддержкой заявки на вступление.

Отвечая на вопрос, одобрит ли Анкара вступление двух стран на саммите НАТО, который состоится в Литве в июле, Чавушоглу отметил, что Стокгольм должен сделать больше.

«Швеция внесла изменения в законодательство, но мы видим, что все виды деятельности, включая финансирование терроризма, вербовку и пропаганду, продолжаются в Швеции. Если они предпримут шаги, которые убедят наш парламент и народ, то в этом направлении может произойти развитие», — сказал Чавушоглу.

Он также заявил, что приостановленные переговоры со Швецией и Финляндией относительно их заявок на членство в НАТО возобновятся «вскоре» в Брюсселе, что является четким сигналом об ослаблении напряженности между Стокгольмом и Анкарой.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен», что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс «будет завершена вовремя».

Курсор писал ранее, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!