В НАТО спрогнозировали сроки вступления Швеции и Финляндии в Альянс

По словам Йенса Столтенберга, он не ожидает, что Турция будет еще долго блокировать присоединение обеих стран к НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен», что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс «будет завершена вовремя».

Об этом он заявил в интервью dpa.

По словам Столтенберга, он ожидает, что в 2023 году эти страны присоединятся к НАТО. Таким образом, генсек Альянса дал понять, что не ожидает, что Турция еще долго будет блокировать вступление обеих стран в НАТО.

Как известно, Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана, внесенной в перечень террористических организаций как в Турции, так и в Европейском Союзе и США.

Как сообщал Курсор, Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут требовать отказа от размещения баз Североатлантического альянса и ядерного оружия после вступления в НАТО.

Так, отвечая на вопрос, позволит ли Финляндия разместить ядерное оружие на своей территории в мирное время или будет пытаться отказаться от такого шага в будущем, премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет «закрывать никаких дверей» и что не должно быть «никаких условий» для ее членства в НАТО.

Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации их членства Турцией и Венгрией.

Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который заявил, что «Финляндия и Швеция, что вполне естественно, действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию».

«Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы» и «принять» все возможности НАТО», — сказал Кристерссон.

Курсор писал ранее, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.