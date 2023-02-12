Турция начала массовые аресты строительных подрядчиков

Пока спасатели все еще вытаскивают людей из-под обломков спустя шесть дней после двух землетрясений, опустошивших юго-восток Турции и север Сирии, турецкие официальные лица уже задержали или выдали ордера на арест около 130 человек, предположительно причастных к строительству зданий, которые рухнули и раздавили своих хозяев.

По состоянию на сегодняшнее утро число погибших в результате землетрясений в понедельник составило 28 191 человек, еще более 80 000 получили ранения, и количество жертв, несомненно, будет расти, поскольку спасатели продолжают находить тела.

В последнее время внимание общественности в Турции сосредоточилось на том, кто виноват в том, что люди не подготовились лучше в сейсмоопасном регионе, в том числе в районе Сирии, который уже страдает от многолетней гражданской войны.

Несмотря на то, что в Турции на бумаге существуют строительные нормы и правила, соответствующие современным стандартам сейсмостойкости, они слишком редко соблюдаются, и это объясняет, почему тысячи зданий рухнули рухнули на жителей.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Министр юстиции Турции пообещал наказать всех виновных, а прокуратура начала собирать образцы зданий для доказательства материалов, использованных в строительстве. Землетрясения были мощными, но жертвы, эксперты и люди по всей Турции обвиняют плохое строительство в ужасных разрушениях.

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