Турция обвинила Грецию в попытке помешать ее учениям с НАТО

По информации турецкого Минобороны, греческие самолеты пытались помешать миссии Альянса NEXUS ACE, но учения были успешно завершены.

Греческие самолеты попытались помешать миссии Турции и Североатлантического альянса (НАТО) в Эгейском море. При этом турецкие военные самолеты дали адекватный ответ.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Турции, сообщает Hurriyet.

«Боевые и вспомогательные самолеты наших ВВС и самолет AWACS, направленный НАТО, выполнили скоординированную с НАТО учебную миссию NEXUS ACE в международном воздушном пространстве Эгейского моря в целях взаимной подготовки», — говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что греческие самолеты «пытались помешать» миссии НАТО NEXUS ACE, но учения были «успешно завершены» после ответных действий турецких самолетов.

Как известно, Турция настаивает на том, что размещение солдат или оружия на греческих островах в восточной части Эгейского моря вблизи ее побережья нарушает невоенный статус островов в соответствии с международным правом. Греция, в свою очередь, утверждает, что ей необходимо защищать их от возможного нападения Турции, отмечая, что Анкара имеет значительные военные силы на западном турецком побережье, прямо напротив островов.

Члены НАТО Турция и Греция имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры о воздушном пространстве. За последние 50 лет конфликты трижды ставили их на грань войны.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

«Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно», – сказал Чавушоглу.

По информации турецких СМИ, Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре считают, что переброска военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.

Также Курсор писал о том, что в сентябре министерство иностранных дел Греции направило письма в НАТО, ООН и ЕС, в которых пожаловалось на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.