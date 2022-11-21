Турция обвинила курдских боевиков в ударе по своему пограничному району

Под обстрел попали школа, два дома и грузовик. Турецкие власти обвинили боевиков группировки Рабочая партия Курдистана в том, что они выпустили пять ракет с севера Сирии.

По меньшей мере три человека погибли, еще шесть человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Каркамыш в провинции Газиантеп в приграничном районе Турции.

Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что под обстрел попали школа, два дома и грузовик. Турецкие власти обвинили боевиков группировки Рабочая партия Курдистана в том, что они выпустили пять ракет с севера Сирии.

Как сообщал Курсор, сегодня, 21 ноября, боевики армии Турции нанесли удар по штабу американских войск в Сирии. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Согласно сообщению, в ходе начавшейся новой военной операции Турции на севере Сирии истребители турецкой армии нанесли удар по находящемуся в зоне внимания турецких военных району города Эль-Хаска, в котором находится штаб американских войск.

Отмечается, что подвергшиеся атаке американские силы несут ответственность за обучение солдат Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие военно-воздушные силы атаковали позиции курдских группировок РПК на севере Сирии. Об этом заявило Министерство обороны Турции.

По информации ведомства, Турция приняла эти меры как акт возмездия за взрыв в центре Стамбула на прошлой неделе, когда шесть человек погибли и более 80 человек получили ранения.

«Цель Анкары — обеспечить безопасность 85 миллионов граждан, границ и отреагировать на любое «вероломное нападение» на Турцию», — заявил министр обороны.

Также Курсор информировал о том, что на днях четыре сирийских солдата были убиты и один ранен в результате израильской «авиационной агрессии» на некоторые военные посты в прибрежном и центральном районе Сирии в субботу утром, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.