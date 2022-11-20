Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке

«Турция атаковала только курдских террористов и их укрытия на севере Ирака и Сирии», — прокомментировало минобороны массированные обстрелы.

В ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие военно-воздушные силы атаковали позиции курдских группировок РПК на севере Сирии.

Об этом заявило Министерство обороны Турции.

По информации ведомства, Турция приняла эти меры как акт возмездия за взрыв в центре Стамбула на прошлой неделе, когда шесть человек погибли и более 80 человек получили ранения.

«Час расплаты настал», — написали в Twitter минобороны. Турция атаковала только террористов и их укрытия во время операции «Коготь-меч» на севере Ирака, Сирии. Кроме того, в Сирию также вошла большая колонна военной техники вооруженных сил Турции.

ВВС Турции нанесли массированные авиаудары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии: Тель-Рифат, Маранез, Дербессие, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке были атакованы районы Синджар, Сулеймания и Кандиль.

«Цель Анкары — обеспечить безопасность 85 миллионов граждан, границ и отреагировать на любое «вероломное нападение» на Турцию», — заявил министр обороны.

Ранее Курсор писал о подробностях теракта в Турции: появились новые подозреваемые. Число жертв от взрыва на оживленном пешеходном проспекте в Стамбуле достигло шести человек, из них две девочки — 9 и 15 лет.

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Также наш сайт сообщал, что в Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле. В Турции отказались принять соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле.

Помимо этого, израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле.