Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке

В ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие военно-воздушные силы атаковали позиции курдских группировок РПК на севере Сирии.
Об этом заявило Министерство обороны Турции.
По информации ведомства, Турция приняла эти меры как акт возмездия за взрыв в центре Стамбула на прошлой неделе, когда шесть человек погибли и более 80 человек получили ранения.
«Час расплаты настал», — написали в Twitter минобороны. Турция атаковала только террористов и их укрытия во время операции «Коготь-меч» на севере Ирака, Сирии. Кроме того, в Сирию также вошла большая колонна военной техники вооруженных сил Турции.
ВВС Турции нанесли массированные авиаудары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии: Тель-Рифат, Маранез, Дербессие, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке были атакованы районы Синджар, Сулеймания и Кандиль.
«Цель Анкары — обеспечить безопасность 85 миллионов граждан, границ и отреагировать на любое «вероломное нападение» на Турцию», — заявил министр обороны.
Ранее Курсор писал о подробностях теракта в Турции: появились новые подозреваемые. Число жертв от взрыва на оживленном пешеходном проспекте в Стамбуле достигло шести человек, из них две девочки — 9 и 15 лет.
Ранее Курсор писал, что Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию.
Также наш сайт сообщал, что в Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле. В Турции отказались принять соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле.
Помимо этого, израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле.