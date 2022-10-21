Турция обвинила США в запугивании Саудовской Аравии из-за сокращения добычи нефти странами ОПЕК

По словам Мевлюта Чавушоглу, в Анкаре не считают правильным, чтобы США использовали это как элемент давления на Саудовскую Аравию или любую другую страну.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за «запугивание» Саудовской Аравии после того, как страны ОПЕК+ объявили о значительном сокращении добычи нефти, несмотря на возражения Вашингтона.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как известно, недавно ОПЕК+ объявила, что, начиная с ноября, она будет добывать на два миллиона баррелей нефти в день меньше, что снизит предложение на и без того напряженном рынке, несмотря на давление со стороны США и других стран с целью увеличения добычи.

Президент США Джо Байден заявил на прошлой неделе, что «для отношений США с Саудовской Аравией будут последствия после решения ОПЕК+».

«Мы видим, что страна угрожает Саудовской Аравии, особенно в последнее время. Это издевательство неправильно. Мы не считаем правильным, чтобы США использовали это как элемент давления на Саудовскую Аравию или любую другую страну», — заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу.

Как сообщал Курсор, на днях президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о том, что власти королевства Саудовская Аравия выразили желание вступить в БРИКС.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС», – сообщил Рамафоса.

По его словам, под председательством республики в 2023 году состоится саммит БРИКС, на котором, в том числе, будет рассматриваться вопрос расширения группы.

Курсор писал ранее, что министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии работает с местными и международными инвесторами над созданием различных инвестиционных возможностей по развитию черной металлургии в Королевстве.