Турция обвинила США в запугивании Саудовской Аравии из-за сокращения добычи нефти странами ОПЕК

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за «запугивание» Саудовской Аравии после того, как страны ОПЕК+ объявили о значительном сокращении добычи нефти, несмотря на возражения Вашингтона.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Как известно, недавно ОПЕК+ объявила, что, начиная с ноября, она будет добывать на два миллиона баррелей нефти в день меньше, что снизит предложение на и без того напряженном рынке, несмотря на давление со стороны США и других стран с целью увеличения добычи.
Президент США Джо Байден заявил на прошлой неделе, что «для отношений США с Саудовской Аравией будут последствия после решения ОПЕК+».
«Мы видим, что страна угрожает Саудовской Аравии, особенно в последнее время. Это издевательство неправильно. Мы не считаем правильным, чтобы США использовали это как элемент давления на Саудовскую Аравию или любую другую страну», — заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу.
Как сообщал Курсор, на днях президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о том, что власти королевства Саудовская Аравия выразили желание вступить в БРИКС.
«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС», – сообщил Рамафоса.
По его словам, под председательством республики в 2023 году состоится саммит БРИКС, на котором, в том числе, будет рассматриваться вопрос расширения группы.
Курсор писал ранее, что министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии работает с местными и международными инвесторами над созданием различных инвестиционных возможностей по развитию черной металлургии в Королевстве.