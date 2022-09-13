Саудовская Аравия планирует строительство трех металлургических заводов за почти 10 млрд долларов

Одним из проектов является строительство интегрированного комплекса по производству листового железа мощностью. Основное внимание уделяется судостроению, нефтепроводам и платформам, а также огромным нефтяным резервуарам.

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии работает с местными и международными инвесторами над созданием различных инвестиционных возможностей по развитию черной металлургии в Королевстве.

Об этом заявил глава ведомства Бандар Аль-Хораеф, сообщает Saudi Press Agency.

По его словам, сейчас планируется реализация трех проектов общей производственной мощностью 6,2 млн тонн и стоимостью около 35 млрд риалов (около 9,2 млрд долларов).

Отмечается, что одним из проектов является строительство интегрированного комплекса по производству листового железа мощностью 1,2 млн тонн в год, в котором основное внимание уделяется судостроению, нефтепроводам и платформам, а также огромным нефтяным резервуарам.

Относительно второго проекта идут переговоры с международными инвесторами. Годовая мощность этого предприятия составит 4 млн т горячего проката, 1 млн т холодного проката, 200 тыс. т оцинкованного проката и другой продукции. Комплекс будет обеспечивать потребности автомобильной промышленности, сектора производства труб для водопроводного хозяйства, производителей упаковки для пищевой промышленности и бытовой техники.

Третий завод с расчетной мощностью 1 млн т в год будет производить заготовку для производства бесшовных труб для нефтегазовой промышленности.

Как сообщал Курсор, Саудовская Аравия решила привлечь больше туристов и вложить деньги в уникальный отель, который будет высечен в скале и расположен посреди пустыни Аль-Ула.

Проектировать и строить отель поручили известному французскому архитектору Жану Нувелю, который создал Лувр в Абу Даби, а также башню Агбар в Барселоне, Национальный музей Катара и много других зданий.

Также Курсор информировал о том, что Израиль совместно с США и Саудовской Аравией намерены создать сеть морских и воздушных беспилотников. Основной целью является сдерживание военной агрессии Ирана.