Власти Саудовской Аравии заявили о желании вступить в БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о том, что власти королевства Саудовская Аравия выразили желание вступить в БРИКС.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС», – приводит его слова радиостанция SABC.

Глава ЮАР сказал, что под председательством республики в 2023 году состоится саммит БРИКС, на котором, в том числе, будет рассматриваться вопрос расширения группы.

На данный момент членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее, заявки на вступление в объединение подали Иран и Аргентина.

Отметим, что двусторонние отношения между странами БРИКС строятся в основном на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов.

«Курсор» писал ранее, что министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии работает с местными и международными инвесторами над созданием различных инвестиционных возможностей по развитию черной металлургии в Королевстве.

Еще мы писали, что в Саудовской Аравии намерены построить необычный город будущего.