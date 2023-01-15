Турция раскритиковала западные санкции против россии

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара рассматривает западные санкции против россии как тщетную попытку остановить войну москвы в Украине.

Пресс-секретарь сообщил СМИ в субботу, что Анкара не будет принимать меры, поскольку считает, что антироссийские санкции нанесут больше вреда турецкой экономике, чем российской федерации.

«Они не изменили действий россии и не дали украинцам возможности одержать решающую военную победу», — сказал Калин о санкциях.

Напомним, что Анкара и москва обсуждают возможность создания в Турции газового хаба, который будет перенаправлять российский газ из трубопроводов «Северный поток» и экспортировать его на европейский рынок.

Кроме того, сообщалось, что Ассоциация операторов систем хранения газа в Германии, INES, заявила во вторник в своем заявлении, что не будет дефицита газа ни следующей зимой 2023/24 года, ни нынешней зимой.

«Если текущее сокращение потребления сохранится, Германия прекрасно переживет зиму. Даже сокращение импорта СПГ и полное прекращение поставок российского трубопроводного газа в Европу не вызовут дефицита газа этой зимой», — подчеркнул управляющий директор INES Себастьян Блешке.

В ассоциации пояснили, что даже с учетом «экстремальных температур и дополнительных факторов риска» в нынешних условиях проблем с заправкой газохранилищ страны до зимы 2023/24 не возникнет.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.