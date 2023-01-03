Турция сообщила о новом этапе в сотрудничестве с россией

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в понедельник, что Анкара начала «конкретные работы» по проекту газового узла, предложенному россией*, с целью перенаправить транзит газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» в Турцию.

«Мы намерены воспользоваться этим проектом, для этого есть возможности и терминалы», — сказал Донмез в интервью изданию TVnet. Он оценил, что «предварительное время подготовки составляет год», уточнив, что сейчас основное внимание уделяется анализу «инфраструктуры и деталей».

Ранее в понедельник Турция подтвердила, что подписала долгосрочные контракты на поставку с москвой, подчеркнув, что в настоящее время страна «не ищет альтернативных источников газа».

Так, министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что контракты его страны на поставку газа с россией являются долгосрочными и учитывают мировые цены и объемы.

«У нас есть долгосрочные контракты с россией. Из-за рыночных условий я не могу раскрыть цену. Тем не менее, они учитывают мировые цены и объемы», — сказал Донмез в интервью местным СМИ TVnet, добавив, что Анкара «не ищет альтернативные источники поставок газа на данный момент». Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию, обеспечивая примерно 44% потребности страны.

Комментируя европейский энергетический кризис, министр сказал, что Турция будет готова выступить посредником в переговорах, чтобы найти решение. Министр также сообщил, что сегодня Турция и Болгария подпишут соглашение о поставках газа, которое продлится не менее 13 лет, без уточнения согласованных объемов газа.

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