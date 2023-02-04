Twitter может быть признан банкротом из-за долга Илона Маска — СМИ

Миллиардер Илон Маск занят поиском 300 миллионов долларов США для проведения первого квартального платежа по кредиту на $13 млрд. Он был оформлен предпринимателем для покупки Twitter. В случае просрочки этого платежа кредиторы получат право на инициирование банкротства Twitter.

Об этом информирует портал ProstoMOB.

Отмечается, что компания Twitter была убыточной задолго до того, как ее собственником стал Маск. Вместе с тем после перехода Twitter под его контроль ситуация усугубилась. Так, из-за массового оттока рекламодателей доходы сервиса микроблогов от продажи рекламы сократились на 40%.

«В конце минувшего года собственник бизнес-центра на Marker Street подал в отношении Twitter исковое заявление о взыскании 6,78 млн USD в качестве арендной платы. Компания арендует в офисном комплексе 42 700 «квадратов». В нем размещается ее штаб-квартира. Как оказалось, после перехода компании под контроль миллиардера она прекратила оплачивать аренду», — пишет издание.

По информации СМИ, если в отношении Twitter будет начата процедура банкротства, то кредиторы получат право на смену топ-менеджмента. Более того, они будут вправе выставить активы должника на торги.

Как сообщал Курсор, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск побил мировой рекорд по скорости потери своего финансового состояния. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Статистика основана на данных издания Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть большими.

Скорость, с которой Маск с ноября 2021 года терял свои деньги, помогла ему обойти предыдущего рекордсмена – японского бизнесмена Масаоши Сона, потерявшего в 2000 году $58,6 млрд.

Также Курсор писал о том, что за время своего кратковременного руководства Twitter Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.