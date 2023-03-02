Twitter запускает политику нулевой толерантности к постам о насилии

Соцсеть запретила посты с угрозами, желанием нанести вред, восхвалением насилия и подстрекательством к нему.

Социальная сеть Twitter официально ввела новую политику «нулевой толерантности» к насильственным высказываниям.

Об этом сообщает Independent.

“Twitter не терпит насильственных высказываний, и в большинстве случаев мы приостановим любую учетную запись, которая нарушает эту политику. Для менее серьезных нарушений мы можем потребовать от вас удалить содержимое, прежде чем вы снова сможете получить доступ к своей учетной записи”, — заявили в Twitter.

Компания отмечает, что ее новая политика в отношении насильственных высказываний запрещает угрозы, желание нанести вред, восхваление насилия и подстрекательство к нему. В новой политике также отмечается, что пользователи «не могут желать, надеяться или выражать желание нанести вред».

Если пользователи считают, что твит нарушает политику «нулевой толерантности» в отношении насильственных высказываний, они должны немедленно сообщить об этом. В случае несогласия с решением Twitter по поводу сообщения, пользователи могут подать апелляцию.

В то же время компания заявила о разрешении выражения насильственных высказываний, когда нет явного оскорбительного или насильственного контекста, а также некоторые образы языка, сатиры или художественного выражения, когда контекст выражает точку зрения, «а не подстрекательство к причинению насилия или вреда».

Как сообщал Курсор, Twitter изучает возможность организации онлайн-аукционов по продаже никнеймов. Пока неизвестно, будет ли нововведение применяться ко всем никам или только к некоторым. Ведь ценность имеют лишь уникальные никнеймы типа названий брендов или имен известных персон.

Действующие правила соцсети не позволяют покупать и продавать никнеймы. Однако раньше пользователи могли покупать ники на «черном рынке».

Ранее Курсор писал, что рекламодатели массово отказываются сотрудничать с Twitter после прихода Маска.