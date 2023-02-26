Тысячи рейсов отменены: в Европе предупредили о проблемах с транспортом

Людей предупредили, что следует заранее узнавать касательно наличия того или иного рейса, так как официальные источники могут не обновить эту информацию.

Несколько стран Европы готовятся к массовым забастовкам в различных отраслях, которые затронут транспортную сферу. Путешественникам рекомендуют быть готовыми к возможным перебоям с транспортом и проверять информацию о своих поездках.

Подробнее об этом информирует сайт SchengenVisaInfo.com.

В частности, профсоюзы во Франции объявили о забастовке 7 марта против пенсионной реформы, в результате которой работники различных отраслей могут отказаться от работы. Это приведет к серьезным нарушениям, задержкам и отменам сотен рейсов.

Несколько профсоюзов во Франции объявили о межсекторальной забастовке и демонстрациях, которые пройдут по всей стране во вторник, 7 марта. В соответствующем заявлении организаторов акции указывается, что забастовка может начаться вечером и продолжаться до следующего утра. Ожидается, что данная акция приведет к серьезным нарушениям в работе различных секторов, включая транспортную инфраструктуру, и может привести к задержкам или отменам сотен рейсов.

В другой новости, более чем 1000 офицеров пограничной службы Великобритании недавно несколько раз покидали свои рабочие места во время забастовок. Это привело к хаосу в терминале Евротоннеля (тоннель под Ла-Маншем), а также в портах Кале и Данкирк.

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