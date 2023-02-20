У Байдена поделились деталями переговоров с Зеленским

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о деталях разговора Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам Салливана, президенты говорили «о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя».

«Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и прочного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых являются суверенитет и территориальная целостность», — рассказал советник президента США.

Как сообщал Курсор, неожиданный визит Байдена в Киев произошел, когда сообщалось, что он посетит Польшу с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой.

Байден в своем официальном аккаунте в Twitter написал: «Приближается годовщина жестокого вторжения россии в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Когда путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался», — добавил Байден.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.