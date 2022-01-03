У берегов Йемена атаковали торговое судно

Корабль исчез с радаров после атаки неизвестных.

Стало известно об атаке неизвестных на корабль в Красном море у берегов Йемена. Торговый корабль направлялся в саудовский порт Джизан.

Об этом сообщает британский сайт United Kingdom Maritime Trade Operations.

Сообщается, что атака произошла в зоне между островом Макром и группой остовов Зубайр.

Соучредитель сайта Tanker Trackers Самир Мадани сообщил, что подверглось нападению, скорее всего, торговое судно Emirati RWABEE. В 8 утра корабль неожиданно изменил курс, после чего его трекер был отключен. Какой именно груз был на корабле не сообщается.

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