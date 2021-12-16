У берегов Калифорнии заметили одну из крупнейших рыб в мире

Жители Калифорнии Мэтт Уитон и Рич Герман столкнулись с гигантской рыбой-луной (Mola mola) в районе Лагуна-Бич.

Во время заплыва на падлбордах в районе Лагуна-Бич, двое мужчин обнаружили одного из самых крупных представителей рыб в мире.

Рыба-луна, возможно, одна из самых больших в истории, находилась в считаных метрах.

По словам очевидцев, они «провели с рыбой добрых 30 минут, прежде чем она снова ушла на глубину».

Размеры огромной рыбы неизвестны, но длина падлборда составляет 4,3 м, поэтому, сопоставив размер существа с доской, было сделано предположение, что рыба-месяц была длиной около 2,7-3 м.

Это больше, чем самая тяжелая костная рыба в истории: солнечная рыба Рэмзи (Mola alexandrini) длиной 2,7 м и весом 2300 кг, пойманная у берегов Японии в 1996 году.

Встреча с этой рыбой рода Mola была «очень крутой и уникальной», – сказал Рич Герман, один из падлбордистов.

Герман и его друг Мэтт Уитон надеялись увидеть дельфинов. В то время, когда они были примерно в 180 метрах от длинного и популярного участка Мейн-Бич, случайно обнаружили рыбу-месяц.

«Я видел их много раз, поэтому знал что это, но обычно рыбы плавают намного дальше от берега и имеют не столь внушительные размеры», — отметил Герман.

Представители рода Mola питаются медузами и планктонами. Это самые тяжелые из современных костных рыб, отдельные особи могут весить более двух тонн.

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