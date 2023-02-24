У берегов Японии нашли американскую подводную лодку времен Второй мировой войны

У берегов Японии подводные археологи нашли обломки подводной лодки «Альбакор».

Об этом сообщает America`s Navy.

USS Albacore (SS-218) является подводной лодкой класса Gato, служившей на Тихоокеанском театре военных действий. Она затонула в море в 1944 году.

Albacore создала 21 апреля 1941 года компания Electric Boat Company в Гротоне, штат Коннектикут. Ее спустили на воду 17 февраля 1942 года при спонсорской поддержке миссис Элиз Райлс Каттс и сдан в эксплуатацию 1 июня 1942 года.

За два года активной службы USS Albacore наградили Президентской наградой и девятью боевыми звездами. 24 октября 1944 года «Альбакор» вышел из Перл-Харбора для патрулирования японского побережья.

После потери связи с подводной лодкой «Альбакор» считался потерянным всеми и был исключен из Регистра военно-морских судов. В японских военно-морских записях сказано, подводная лодка (предположительно «Альбакор») взорвалась после того, как 7 ноября 1944 года подорвалась на мине у берегов Хоккайдо.

В 2022 году гидролокационное обследование местности показало нечто, похожее на корпус подводной лодки, в 7 км к востоку от Хакодате. Недавно Командование военно-морской истории и наследия подтвердило, что подводная лодка действительно является USS Albacore, на что указывают некоторые ключевые характеристики подводной лодки класса Gato конца 1944 года.

«Как место последнего упокоения моряков, отдавших свою жизнь в защиту нашей страны, мы искренне благодарим и поздравляем доктора Уру и его команду с их усилиями по обнаружению места крушения «Альбакора». Благодаря их тяжелой работе и постоянному сотрудничеству мы смогли идентифицировать Albacore после того, как он был потерян в море более 70 лет», — сказал директор NHHC Сэмюэл Дж. Кокс, ВМС США, контрадмирал (в отставке).

Также «Курсор» сообщал, что археологи нашли еврейскую микву в Польше.