Объявлена тревога цунами — в Японии произошло сильное землетрясение

В Японии на острове Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,6. Местных жителей предупредили об угрозе цунами.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе острова Торисима в Японии.

Землетрясение произошло в 11 часов утра недалеко от Торисимы в цепи Идзу на глубине 10 километров, примерно в 550 км к югу от Токио.

Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами и первоначально прогнозировало волны высотой до 1 метра для отдаленной цепочки островов, лежащих к югу от Токио.

Сообщается, что волны цунами высотой до 30 см наблюдались как минимум на одном из островов Идзу после землетрясения поздно утром в четверг.

Людям в прибрежных районах и устьях рек было рекомендовано отступить на возвышенность.

«Волна высотой 1 метр может показаться незначительной. Но встреча с такой волной может быть крайне опасной и может сбить вас с ног», - заявил на пресс-конференции представитель метеорологического агентства.

Метеорологическое агентство предупредило о возможных толчках в будущем, заявив, что вероятность возникновения землетрясения аналогичной магнитуды составляет от 10% до 20%. Он призвал общественность быть начеку на следующей неделе.

По данным агентства, сейсмическая активность наблюдалась на протяжении всей прошлой недели в одном и том же районе западной части Тихого океана, начиная с понедельника и заканчивая землетрясением в четверг утром. В последние дни наблюдались и другие землетрясения магнитудой выше 6.

В последний раз землетрясение подобной силы наблюдалось возле острова Торисима в 2006 году, в результате чего цунами высотой 16 см достигло Миякедзимы. Это также первый случай объявления предупреждения о цунами на островах Идзу после после извержения вулкана Тонга-Хунга Хаапай и цунами в 2022 году.

Курсор писал, что на днях голландский ученый Фрэнк Хугербитс выступил с критическим предупреждением — будет мощное землетрясение.