У главаря «вагнеровцев» сделали новое заявление о вербовке заключенных

Утверждения о том, что группа наемников Вагнера прекратила вербовку преступников, оспариваются.

Основатель Вагнера заявил, что частная военная компания прекратила вербовку осужденных преступников из мест лишения свободы для участия в боевых действиях в Украине.

Но заявление евгения пригожина*, бизнесмена, тесно связанного с Вагнером и другими российскими кампаниями влияния, не убедило наблюдателей в том, что группа наемников фактически перестала отправлять бывших заключенных на передовую в обмен на помилование.

«Вербовка продолжается», — сказал газете Guardian один активист по защите прав заключенных. Мужчина попросил не называть его имени, опасаясь возмездия.

Ранее сегодня связанная с пригожиным компания «Конкорд» опубликовала заявление, приписываемое пригожину, в котором он утверждает, что прекратил вербовку в тюрьмах.

«Да, это действительно так, — якобы сказал пригожин. — Вербовка заключенных в ЧВК Вагнера полностью прекращена. Все обязательства перед теми, кто у нас работает, будут выполнены».

Формат заявления не является необычным для пригожина, который регулярно троллит и высмеивает прессу в пресс-релизах, выпускаемых «Конкордом» в ответ на запросы СМИ.

Считается, что с начала войны Вагнер отправил на передовую десятки тысяч российских заключенных. Часть мужчин, в том числе осужденные убийцы, начали возвращаться домой с фронта.

На этой неделе независимый российский сайт «Медиазона» сообщил, что у Вагнера начались проблемы с вербовкой в ​​тюрьмах, поскольку сообщения о большом количестве жертв дошли до заключенных в россии.

В одном случае пригожину удалось завербовать летом 300 человек из уральской тюрьмы. Но когда в декабре Вагнер вернулся на вторую вербовочную кампанию, сообщает «Медиазона», он столкнулся с трудными вопросами от заключенных. В итоге, он ушел только с 20 мужчинами.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.