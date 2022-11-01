У голливудского актера умер сын

Известный британский актер Тим Рот рассказал, что у него умер младший сын – 25-летний Кормак.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что у мужчины диагностировали рак зародышевых клеток еще осенью прошлого года. С того момента он пытался победить болезнь.

За этот год Кормак множество раз обращался к своим фанатам. Он говорил, что даже из-за рака не перестанет любить музыку. В период последних месяцев 25-летний сильно похудел и у него ухудшился слух, но его родные говорили, что даже в таком состоянии он не потерял чувство юмора.

По словам его отца, Кормак Рот скончался еще 16 октября в окружении своих близких.

Родственники покойного рассказали, что он был «потрясающим молодым человеком», и его будут быть, как «сгусток энергии», который был одинаково «и добрым и диким».

В одной из последних публикаций в Instagram сын актёра сказал,что любит своих подписчиков и попросил их уделять время тому, что делает их счастливыми.

«Вы не всегда можете выбирать свою судьбу. Ты не всегда можешь выбирать свое будущее», — сказал Кормак и призвал фанатов «помнить о том, что жизнь коротка».

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Отметим, что парень родился от брака Тима Рота с дизайнером Никки Батлер. Также у супругов есть второй сын, которого зовут Тимоти Хантер. Мальчиков назвали в честь любимых писателей Тима и Никки: Хантера Томпсона и Кормака Маккарти.

Кормак прошёл обучение в Беннингтонском колледже и был талантливым гитаристом, композитором и продюсером. К несчастью, в 25-летнем возрасте он скончался от рака.

«21 ноября у меня диагностировали 3-ю стадию герминогенного рака. С тех пор я борюсь с ним каждый день, бросая в бой все, что могу. Химиотерапия, высокодозная химиотерапия, лекарства, трансплантация, переливание крови, операции и т. д. Это называется хориокаринома, встречается редко, и ему удается оставаться на много шагов впереди меня, чем бы я с ним не боролся. Он отнял половину моего слуха, 60 фунтов веса, мою уверенность и будет продолжать свой убийственный путь, пока мне не удастся каким-то образом остановить его и убить. Но это не лишило меня воли к жизни и любви к музыке. Люблю вас всех, пожалуйста, обязательно делайте то, что вам нравится. Жизнь коротка. Это хаос. И никогда не знаешь, когда это будешь ты. К черту рак», — говорилось в сообщении Кормака.

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