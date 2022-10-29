Умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Музыкант скончался в своем доме в штате Миссисипи, США, где он жил вместе с седьмой женой.

На 88 году жизни скончался основатель рок-н-ролла американский легендарный музыкант Джерри Ли Льюис.

О его смерти сообщил журнал Rolling Stone.

Отмечается, что Льюис скончался в своем доме в штате Миссисипи, США, где он жил вместе с седьмой женой Джудит Коглан. Причина его смерти неизвестна.

Джерри Ли Льюис – легендарный музыкант, пианист и один из основателей рок-н-ролла.

«Я создал рок-н-ролл еще до того, как только о нем подумали», — рассказал Льюис в одном из последних своих интервью в 2014 году. По его словам, когда появился Элвис Пресли, он был рокабилли.

«Но когда я исполнил «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», это был рок-н-ролл», — отметил Льюис.

Издание пишет, что Льюис воплотил рок-восстание в массах в таких песнях, как «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» и «Great Balls of Fire», но вызвал широкое возмущение из-за женитьбы на своей 13-летней двоюродной сестре в 1957 году.

Как сообщал Курсор, в конце сентября в Лос-Анджелесе скончался рэпер Coolio, известный хитом Gangsta’s Paradise.

Coolio (Артис Леон Айви-младший) начинал карьеру в 80-х годах. Он прославился на андеграундной сцене, а Fantastic Voyage была первой песней. Композиция Gangsta’s Paradise из саундтрека к фильму Dangerous Minds принесла славу артисту. Сингл увеличил его доходы до гигантских размеров. За эту песню музыкант получил премию Грэмми в 1996 году.

Ранее Курсор сообщал, что умер американский рок-музыкант Марк Ланеган.