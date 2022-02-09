У короля Испании обнаружили Covid-19

Король Испании Фелипе VI получил положительный результат на коронавирус после того, как у него появились легкие симптомы.

У короля Испании Фелипе обнаружили коронавирус после того, как ночью у него проявились легкие симптомы, и он теперь он отправится на изоляцию в течение семи дней.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Общее состояние здоровья Его Величества хорошее, и он будет продолжать свою институциональную деятельность из своей резиденции», — говорится в сообщении, добавляя, что у королевы Летиции и их дочери принцессы Софии не было никаких симптомов.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые назвали растение, способное помочь в борьбе с коронавирусом. Группа исследователей в ходе эксперимента обнаружила, что соединения, которые входят в состав розмарина, можно назвать «двусторонним оружием» против COVID-19.

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