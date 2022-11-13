У кремля еще достаточно пушечного мяса – министр обороны Британии

Бен Уоллес прокомментировал деоккупацию Украиной Херсона: «Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное».

Освобождение Херсона от российских оккупантов – важное событие, но союзникам Украины рано говорить о решительной победе, так как у россии* еще достаточно ресурсов для продолжения войны. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Уоллеса, важно не «недооценивать» кремль, поскольку «если россии понадобится больше пушечного мяса, она его добудет».

«Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые россии удалось захватить еще в марте. Это демонстрирует замечательные возможности Украины», — сказал министр.

Он также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести переговоры с россией. Возвращение Херсона, по мнению Уоллеса, для перехода к переговорам решающего значения не имеет.

«Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное», – сказал министр.

Как сообщал Курсор, ЕС и Великобритания намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который проведут в Индонезии. Западные журналисты утверждают, что европейские политики хотят сделать «все возможное», чтобы российская федерация находилась в изоляции на западе.

По словам представителя службы иностранных дел ЕС, таким поведением международное сообщество хочет продемонстрировать свое мнение «о преступлениях и незаконных действиях рф». Также они хотят показать кремлю, что тот будет вести любые переговоры касаемо войны на условиях Киева.

Также Курсор информировал о том, что в начале ноября рф официально обвинила Великобританию в причастности к атаке на корабли черноморского флота.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!