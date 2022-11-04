РФ официально обвинила Великобританию в причастности к атаке на корабли черноморского флота

В мид рф* заявили, что ответственность за рост напряженности между странами лежит на Великобритании.

Посол Великобритании в москве Дебору Броннерт была звызвана в мид россии. Российский мид выразил послу «решительный протест» из-за якобы причастности Британии к атаке на корабли черноморского флота, которые находились в Севастополе.

В мид россии отметили, что такой протест выразили, потому что военные специалисты Британии активно участвовали в подготовке и поставке подразделений украинских войск. Все это, по мнению мид, делалось для того, чтобы провести «диверсионные операции на море».

«Подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям», — говорится в сообщении ведомства.

В мид заявили, что «в случае продолжения таких актов агрессии, которые угрожают прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами полностью будет лежать на британской стороне».

Ранее Курсор писал, что глава дипломатии ЕС рассказал, почему путин пытается разрушить Украину. Он призвал страны Запада поддержать Украину и украинский народ.

Курсор сообщал, что в Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина столкнулась с рядом проблем.

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!