«У меня не было сил»: Меркель сделала новое заявление о войне в Украине

Экс-канцлер Германии сожалеет, что не смогла убедить путина не вторгаться в Украину.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила на этой неделе, что за несколько месяцев до февральского вторжения россии* в Украину у нее больше не было возможности убедить главу рф путина не вторгаться.

Летом 2021 года Меркель сообщила Spiegel news, что она пыталась провести саммит европейских держав с путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, но в то время ее считали слабым лидером, так как собиралась уйти в отставку осенью.

«У меня не было сил добиться своего, — сказала она. — На самом деле все знали: осенью меня не станет».

Меркель ушла с поста лидера Германии в декабре после четырех сроков. Последний раз она была в москве в августе 2021 года.

Она сказала изданию, что во время визита «ощущение было очень ясным. С точки зрения силовой политики со всем было покончено».

Это было продемонстрировано, пояснила она, тем, что путин привел с собой на последнюю встречу министра иностранных дел сергея лаврова. Раньше они всегда встречались наедине.

Меркель и других европейских лидеров обвиняют в том, что они не заняли более жесткой позиции в отношении рф в период, предшествовавший ее вторжению в Украину.

Ранее Курсор писал, что в украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану.