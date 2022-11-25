В украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану

Высокопоставленный представитель службы безопасности Украины подтвердил, что несколько иранских военных советников были убиты во время украинского военного удара в Крыму в прошлом месяце, предупредив, что его страна будет наносить удары еще больше.

В опубликованном в четверг интервью The Guardian секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что погибшие иранские военнослужащие находились в Крыму, чтобы помочь рф пилотировать беспилотники-камикадзе «Шахед-136», поставленные исламистами.

Он не назвал точное количество жертв, но добавил, что любые другие иранцы на оккупированной украинской территории, поддерживающие российское вторжение, также станут мишенью. В октябре СМИ сообщили, что 10 человек погибли в результате украинских ударов в оккупированном Крыму.

«Вы не должны быть там, где вы не должны быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить», — сказал Данилов.

Россия использует иранские беспилотники и ракеты в своих воздушных атаках против украинцев. С октябре рф атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку по всей стране начинаются зимние холода.

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