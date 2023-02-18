У мужчины в США развился «неконтролируемый» иностранный акцент после диагноза рака

Исследователи смогли найти только два подобных случая, зарегистрированных во всем мире за последние годы.

У больного раком в Соединенных Штатах во время лечения развился «неконтролируемый ирландский акцент», несмотря на то, что он никогда не был в Ирландии и не имел ближайших родственников из этой страны. Согласно исследованию, опубликованному в Британском медицинском журнале, неназванный мужчина в возрасте 50 лет лечился от рака простаты у врачей из Университета Дьюка в Дареме, Северная Каролина, когда впервые в жизни заговорил с «ирландским акцентом».

Этот речевой паттерн у мужчины развился примерно через два года после того, как ему поставили диагноз метастатический гормоночувствительный рак простаты. В своем отчете об исследовании исследователи отметили, что мужчина предположительно страдал синдромом иностранного акцента (ФАС).

Этот уникальный случай был совместно изучен и описан Университетом Дьюка в Северной Каролине и Центром урологических исследований Каролины в Южной Каролине. Исследователи заявили, что мужчина сохранял свой ирландский акцент в течение примерно 20 месяцев лечения и постепенного наступления паралича вплоть до своей смерти.

Исследователи полагают, что изменение голоса мужчины было вызвано состоянием, называемым паранеопластическим неврологическим расстройством (ПНР), которое возникает, когда иммунная система больного раком атакует части его мозга, а также мышцы, нервы и спинной мозг.

«Его акцент был неконтролируемым, присутствовал во всех ситуациях и постепенно становился стойким», — говорится в отчете.

Кроме того, авторы исследования также заявили, что в ходе своего исследования они смогли найти только два подобных случая, зарегистрированных во всем мире за последние годы. Оба других случая произошли у больных раком женщин в возрасте от 50 до 60 лет в период с 2009 по 2011 год.

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