У принца Гарри и Меган Маркл ответил на критику в связи с выходом документалки

Пользователи социальных сетей обвинили членов королевской семьи в том, что они обманули общественность, заявив о намерении сложить с себя королевские полномочия.

Принц Гарри и Меган Маркл никогда не ссылались на личную жизнь как причину отказа от королевских полномочий.

Об этом заявил представитель членов королевской семьи, сообщает портал ENews.

Издание напоминает, что пользователи социальных сетей обвинили принца Гарри и Меган Маркл в том, что они обманули общественность, заявив о намерении сложить с себя королевские полномочия. Многие считают, что такое решение пара приняла с расчетом вести тихий образ жизни и не обращать на себя внимание публики.

«Искажение их слов направлено на то, чтобы заставить пару замолкнуть. На самом деле в их заявлении ничего не говорилось о частной жизни. Они намерены и дальше выполнять свои роли и гражданские обязанности», — заявил спикер Гарри и Меган.

Также отмечается, что обвинений в расизме по поводу королевской семьи, чего опасаются в Букингемском дворце, пока в документальном сериале не прозвучало. Вторая часть шоу выйдет на Netflix уже 15 декабря.

Как сообщал Курсор, принц Гарри обрушился с критикой на СМИ в связи с его отношениями с Меган в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган», запущенном в четверг, и раскритиковал британскую королевскую семью за неспособность защитить ее и его мать Диану. Первые три эпизода шестисерийного сериала уже вышли.

«Видеть, как другая женщина в моей жизни, которую я люблю, проходит через это безумие кормления, это тяжело», — сказал Гарри.

Ранее Курсор писал, что Принц Гарри рассказал об «одной из самых больших ошибок» в его жизни. По словам внука покойной Елизаветы II, ему было стыдно за свое поведение.