Принц Гарри выступил с критикой в адрес королевской семьи

В документальном сериале Netflix принц Гарри заявил, что было трудно «видеть, как другая женщина в моей жизни, которую я люблю, проходит через это».

Принц Гарри обрушился с критикой на СМИ в связи с его отношениями с Меган в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган», запущенном в четверг, и раскритиковал британскую королевскую семью за неспособность защитить ее и его мать Диану. Первые три эпизода шестисерийного сериала уже вышли.

«Видеть, как другая женщина в моей жизни, которую я люблю, проходит через это безумие кормления, это тяжело», — сказал Гарри.

Говоря о своей матери, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, 38-летний Гарри сказал: «В тот момент, когда она развелась, в тот момент она была одна… она была полностью подвержена этому».

«Когда я встретился с «М», я боялся, что ее прогонят СМИ, те самые СМИ, которые оттолкнули от меня так много других людей. Я знал, что единственный способ, которым это может сработать, — это молчать как можно дольше», — сказал Гарри.

Меган также критиковала королевскую семью из-за того, что она не смогла противостоять негативным сообщениям в прессе о ней.

«Это было ужасно, но я продолжала держать линию, как бы ничего не говоря», — сказала она.

«Что касается многих членов семьи, они тоже прошли через все, через что ей пришлось пройти. Так что это было почти как обряд посвящения. Я сказал, что разница здесь в расовом элементе», — сказал он.

Принц Гарри заявил, что в семье существует «огромный уровень бессознательной предвзятости», а в документальном фильме упоминается расистская брошь, которую носила принцесса Майкл Кентская, на мероприятии, которое Меган посетила в 2017 году.

Документальный фильм приоткрывает завесу над событиями, которые побудили пару бросить королевскую жизнь и переехать в Соединенные Штаты в 2020 году.

Несколько британских газет сообщили, что пара объявила «войну» королевской семье.

Последние три части документального фильма должны выйти 15 декабря.

Документальный сериал вышел в эфир через три месяца после смерти бабушки Гарри, королевы Елизаветы II, и за месяц до долгожданной публикации его мемуаров.

Ранее Курсор писал, что Принц Гарри рассказал об «одной из самых больших ошибок» в его жизни. По словам внука покойной Елизаветы II, ему было стыдно за свое поведение.

Курсор также сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл стали лауреатами премии за борьбу с расизмом. Герцог и герцогиня Сассекские активно боролись за равноправие и не боялись критично высказывать свое мнение.

Наша редакция писала, что более года поклонники королевской семьи Великобритании ждали, когда же увидят свет обещанные мемуары принца Гарри, наконец он объявил дату.