У путина нет решения относительно дальнейших действий — российский политолог

По словам Ивана Преображенского, у российского лидера планируется встреча с матерями и женами мобилизованных, но реального решения проблемы у него сейчас нет.

В связи с участившимися женскими протестами против мобилизации мужчин в России, президент Владимир Путин отрабатывает эту повестку.

Об этом сегодня, 22 ноября, в эфире телеканала FreeДОМ сказал писатель, политический аналитик Иван Преображенский.

“Сейчас он (путин — прим. ред.) видит, как вырастает женское протестное движение, пусть оно и не антивоенное скорее, а такое антимилитаристское. И, как это часто бывает, вначале направлено, скорее, на то, что “наших мужей и братьев, и так далее бросают не туда, куда надо, одевают не так, как надо, вооружают не так, как надо”. И логично, конечно, из этого сделать вывод один — вооружить, чтобы они лучше убивали украинцев. Но в реальности они так в основном заявляют, потому что понимают, с кем имеют дело, и не будут требовать от официальных чиновников, пока у них есть надежда хоть чего-то добиться, радикальных требований прекращения войны”, — сказал он.

Преображенский отметил, что все чаще на протестах звучат лозунги об окончании войны.

“И владимир путин уже старательно отрабатывает эту повестку. У него планируется встреча с матерями и женами мобилизованных. Но реального решения проблемы, мне кажется, у него сейчас нет, он его ищет. Он видит, что теряет свою основную массу поддержки, наиболее активную в обществе. Он, конечно, может, как Лукашенко продолжать управлять совсем без поддержки. Но, есть известное выражение: сидеть на штыках очень неудобно, хотя удерживать власть с ними можно, и владимир путин понимает, что на штыках долго не просидишь”, — пояснил аналитик.

По его мнению, решение в кремле примут не раньше декабря.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на фронте, освобождая на юге и востоке страны населенные пункты от российской оккупации. В Минобороны страны считают, что завершить войну с россией можно к концу весны 2023 года.

Курсор писал ранее, что недавно в кремле заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.