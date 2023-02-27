У путина отреагировали на мирный план Китая по войне против Украины

В настоящее время предпосылок для переговоров по прекращению «специальной военной операции» (СВО) россии* в Украине нет, сво движется в сторону поставленных целей.
Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.
«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс», — сказал песков.
По его словам, «в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло».
«Сво продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — подытожил кремлевский спикер.
Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией. При этом в Пекине продолжают называть войну в Украине «украинским кризисом».
Документ содержит следующие пункты:
- Уважение суверенитета всех стран;
- Отказ от менталитета холодной войны;
- Прекращение боевых действий;
- Возобновление мирных переговоров;
- Разрешение гуманитарного кризиса;
- Защита гражданских лиц и военнопленных;
- Обеспечение безопасности атомных электростанций;
- Снижение стратегических рисков;
- Содействие экспорту зерна;
- Прекращение односторонних санкций;
- Поддержание стабильности цепочек производства и поставок;
- Содействие постконфликтному восстановлению.
До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!