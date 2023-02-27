У путина отреагировали на мирный план Китая по войне против Украины

15:38, Сегодня
Мировые новости, Политика
дмитрий песков фото
Фото: depositphotos.com

По словам спикера путина, «специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены».

В настоящее время предпосылок для переговоров по прекращению «специальной военной операции» (СВО) россии* в Украине нет, сво движется в сторону поставленных целей.

Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс», — сказал песков.

По его словам, «в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло».

«Сво продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — подытожил кремлевский спикер.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией. При этом в Пекине продолжают называть войну в Украине «украинским кризисом».

Документ содержит следующие пункты:

  1. Уважение суверенитета всех стран;
  2. Отказ от менталитета холодной войны;
  3. Прекращение боевых действий;
  4. Возобновление мирных переговоров;
  5. Разрешение гуманитарного кризиса;
  6. Защита гражданских лиц и военнопленных;
  7. Обеспечение безопасности атомных электростанций;
  8. Снижение стратегических рисков;
  9. Содействие экспорту зерна;
  10. Прекращение односторонних санкций;
  11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок;
  12. Содействие постконфликтному восстановлению.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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