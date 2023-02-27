У путина отреагировали на мирный план Китая по войне против Украины

По словам спикера путина, «специальная военная операция продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены».

В настоящее время предпосылок для переговоров по прекращению «специальной военной операции» (СВО) россии* в Украине нет, сво движется в сторону поставленных целей.

Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон, это очень длительный и напряженный процесс», — сказал песков.

По его словам, «в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло».

«Сво продолжается, мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — подытожил кремлевский спикер.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией. При этом в Пекине продолжают называть войну в Украине «украинским кризисом».