Китай обнародовал «мирный план» по Украине

Китайский «мирный план» состоит из 12 пунктов. Однако Китай продолжает называть войну в Украине «украинским кризисом».

Документ был опубликован на сайте МИД Китая.

Документ содержит следующие пункты:

Уважение суверенитета всех стран; Отказ от менталитета холодной войны; Прекращение боевых действий; Возобновление мирных переговоров; Разрешение гуманитарного кризиса; Защита гражданских лиц и военнопленных; Обеспечение безопасности атомных электростанций; Снижение стратегических рисков; Содействие экспорту зерна; Прекращение односторонних санкций; Поддержание стабильности цепочек производства и поставок; Содействие постконфликтному восстановлению.

В документе отсутствуют рекомендации касательно того, как можно достигнуть прекращения огня нет. Китай заявляет, что все стороны должны поддержать россию и Украину, чтобы как можно скорее возобновить прямой диалог для деэскалации ситуации и в конечном итоге — это всеобъемлющее прекращение огня.

Китай также отметил, что санкции и максимальное давление не могут решит проблему, они только создают новые проблемы.

Ранее Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео. Президент Украины отметил, что год борьбы стал годом боли, сожаления, веры и единства.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!