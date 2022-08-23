У путина подтвердили согласие на миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — МИД Франции

Министры иностранных дел Франции и россии* провели телефонный разговор, посвященный ситуации на захваченной российскими оккупантами атомной электростанции.

Глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна во вторник, 23 августа, провела телефонный разговор со своим российским коллегой сергеем лавровым.

Об этом сообщается на сайте французского МИД.

Согласно сообщению, Колонна напомнила о рисках, связанных с оккупацией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российскими вооруженными силами для ядерной безопасности и выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ на объект «в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении к суверенитету Украины».

Как отметили во французском МИД, министр «приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство последней воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии».

«Министр также напомнила о решимости Франции продолжать поддержку Украины перед лицом незаконного и неоправданного характера российской агрессии», — добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Курсор писал о том, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

По информации НАЭК «Энергоатом», оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!