У россии заканчиваются боеприпасы — ISW

По мнению аналитиков, россии будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Оборонно-промышленная база российской федерации* не может преодолеть недостаток боеприпасов. Поэтому россии будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что суточная скорость артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года. Эксперты института предполагают два варианта — российские войска сокращают обстрелы из-за нехватки снарядов или, возможно, пересматривают свою тактику.

Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские силы еще летом исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Теперь оккупанты должны перемещать дополнительные снаряды из тыловых районов россии и закупать боеприпасы из иностранных государств. Российские источники все чаще признают, что дефицит боеприпасов существует.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.