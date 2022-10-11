У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны — глава спецслужбы Британии

По словам Джереми Флеминга, рф не хватает боеприпасов, солдат и друзей в мире.

Заявления британского военного ведомства и утверждение руководителя ведущей разведслужбы дают основания полагать, что в западных кругах распространено мнение о значительном истощении российской армии и напряженности на верхушке руководства российской федерации*.

Об этом говорится в материале Voice of America.

Так, директор британской службы электронной разведки GCHQ (Центр правительственной связи) Джереми Флеминг обнародовал оценки хода российской войны против Украины, заявив, что москве не хватает ресурсов и международной поддержки.

При этом он подчеркнул, что не поощряет самоуспокоение и что волна ракетных ударов по украинским городам 10 октября «показала способность российской армии разрушать и убивать».

В то же время британский чиновник отметил, что ресурсы россии распорошенны, и что Украина фактически разворачивает ход войны, нанося россиянам серьезные поражения на поле боя.

«Мы считаем, что в россии заканчиваются боеприпасы. В россии точно кончаются друзья. Мы видим из-за объявленной мобилизации, что у нее заканчиваются солдаты. … Россия и российские командующие обеспокоены состоянием их военной машины», — сказал Флеминг.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Запада создать воздушный щит для украинского государства в связи с последними ракетными атаками со стороны российской федерации. Об этом он заявил во время онлайн встречи стран G7.

«Со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские «Шахиды». И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских «Шахидов», — сказал украинский лидер.

По его словам, Киев нуждается в оборонной поддержке.

«Воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, являющихся элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточно современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать», — сказал Зеленский.

Также Курсор писал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!