«У Украины нет выбора»: экс-полковник рассказал, как должна развиваться война зимой

Россия стремится перегруппироваться для подготовки к возобновлению наступления позже, заявили в НАТО.

Поскольку западные официальные лица указывают, что рф* попытается «заморозить» войну в Украине зимой, у Украины может не быть иного выбора, кроме как продолжать свое сопротивление российской агрессии в самое холодное время года, считают эксперты.

Выступая в среду на мероприятии Financial Times Global Boardroom, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рф «пытается заморозить конфликт», чтобы «перегруппироваться и начать более масштабное наступление позже». Это потому, что «Украина сейчас имеет импульс» в продолжающейся войне, добавил он.

Дэн Соллер, бывший полковник разведки армии США, согласен с тем, что рф, похоже, пытается приостановить войну. Он сказал Newsweek, что для Украины было важно сохранить свое давление на рф зимой, поскольку россия стремится перегруппироваться для подготовки к возобновлению наступления позже.

«У украинцев нет другого выбора, кроме как продолжать наступление», — сказал Соллер.

В последние месяцы Украина добилась успеха, проводя контрнаступления на нескольких фронтах, таких как восточная и южная зоны. Хотя некоторые изначально полагали, что россия быстро одержит победу, вторгшись в Украину 24 февраля, президент россии путин заявил в среду, более чем через девять месяцев после начала войны, что конфликт может затянуться.

Ранее Курсор писал, что путин сравнил себя с Петром Великим и призвал готовиться к «изматывающей войне» в Украине — ISW.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.