У Зеленского ответили на ядерные угрозы медведева

Россия пугает весь мир ядерным оружием, как будто бы у других государств этого самого оружия нет.

Полномасштабная война в Украине имела свои причины, одной из которых является оккупация Крымского полуострова и Донбасса (регионы Луганской и Донецкой областей). Тогда россия* решила, что имеет право отнять кусок земли, наплевав на международное сообщество и украинцев.

Важно отметить, что российская федерация выступала гарантов безопасности для Украины, и это же указано в Будапештском меморандуме, который гарантировал Украине целостность и независимость в случае отказа от ядерного оружия. И Украина отказалась, передав его рф. И теперь россия этим же украинским ядерным оружием шантажирует и Украину, и весь цивилизованный мир.

Один из ярых путинистов, который также является зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, периодически «запугивает» все ядерным оружием. Особенно яро он кричит про «кнопку», когда речь заходит о Крыме. А недавно он заявил, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны россии якобы возможны «только удары возмездия», в том числе ядерным оружием

И вот у Зеленского ответили путинисту, что Украина может деоккупировать аннексированный Крым тем способом, которым сама посчитает нужным. Соответствующее заявление сделал советника ОП Украины Михаил Подоляк.

Ранее «Курсор» информировал, что дмитрий медведев снова начал угрожать ядерным оружием, подчеркнув, что запылает вся Украина. Так путинист отреагировал на потенциальную угрозу для российских войск, которые находятся на оккупированном Крымском полуострове.

Напоминаем, что дмитрий медведев угрожает США гиперзвуковыми крылатыми ракетами. При этом путинист сравнил политику американского правительства с политикой нацистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!