Медведев угрожает США гиперзвуковыми крылатыми ракетами

Бывший президент рф дмитрий медведев пригрозил США гиперзвуковыми крылатыми ракетами и сравнил политику американского правительства с политикой нацистов в сообщении Telegram в ответ на призыв посольства США к гражданам россии о мире.

«Главным подарком Нового года стал арсенал ракет «циркон», которые вчера отправились к берегам стран НАТО», — сказал медведев, который в настоящее время является заместителем председателя совета безопасности рф.

СМИ сообщили, что ракеты «циркон» с ядерными боеголовками были размещены на фрегате «адмирал горшков», который будет переброшен в Индийский и Атлантический океаны.

«Дальность 1 000 км с гиперзвуковой скоростью 9 Маха и возможностью применения любой полезной нагрузки с гарантией преодоления любой противоракетной обороны. Пусть он [горшков] стоит где-нибудь в 100 верстах от берега, поближе к реке Потомак», — пригрозил медведев.

«циркон» — новейшая гиперзвуковая ракета российского производства. В настоящее время кремлю доступна только морская версия. Также у рф уже есть на вооружении гиперзвуковая ракета «кинжал».

Угрозы медведева прозвучали в ответ на публикацию посольством США в москве видеоролика и заявления, адресованных российским гражданам.

«На протяжении всей истории наши страны объединяла общая культура и наши достижения. Мы считаем, что происходящее недостойно вас, и мы солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — отметили в посольстве.

медведев назвал это обращение циничным, поскольку США тратят миллиарды долларов на войну в Украине, снабжают Киев оружием и «уничтожают тысячи людей чужими руками».

«Это крайний цинизм в лучших традициях нацистов», — сказал медведев, назвав их «настоящими наследниками рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса».

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Курсор сообщал, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.