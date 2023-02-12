У Зеленского рассказали, что нужно для выхода на финишную прямую в войне

И у украинцев есть план. Для этого необходимо ежедневно уничтожать по 5 тысяч российских военных в день, и тогда украинцы выйдут на финишную прямую в освободительной войне.

В конце февраля Украина отмечает годовщину вторжения россии*. Это время, когда необходимо вспомнить весь тот путь, который прошел один маленький народ на пути к освобождению от большого «брата», всех погибших и всех героев. И это время, когда нужно разработать план по окончательной победе над российским агрессором.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует РБК-Украина.

Чиновник отметил, что россия накопила большое количество живой силы, которых нужно быстро ликвидировать, чтобы они количеством не взяли важные позиции ВСУ. Разумеется, для начала подойдет и 1000 «похоронок», и 2500, и даже 3000. Но лучше, если 5 тысяч оккупантов будут ликвидированы в сутки.

Помимо этого, украинцам необходимо больше помощи от западных союзников — больше ракет, больше танков, больше истребителей. Еще нужны снаряды и амуниция.

Ранее «Курсор» информировал, что советник главы Офиса президента Украины заявил, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Напоминаем, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Эксперты сделали свой вывод, основываясь на данных Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнаме за 8 лет боевых действий составило ориентировочно 58 тысяч человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!